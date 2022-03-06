/683445/أعمال-درامية-متنوعة-تعرف-على-قائمة-مسلسلات-رمضان-2022-بمنصة-watch-it

تستقبل منصة watch it، باقة من أفضل الأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في الماراثون الرمضاني 2022، والمتنوعة بين السياسي والكوميدي، والتي تناقش قضايا إجتماعية مختلفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير قائمة مسلسلات رمضان 2022 المعروضة على منصة watch it

مسلسل جزيرة الغمام

يعرض مسلسل «جزيرة الغمام» على منصة watch it ضمن قائمة الأعمال السياسية المعروضة في دراما رمضان 2022، وهو عمل صعيدي بحت ومن المقرر أن يحقق نجاحا مختلف خلال السباق الرمضاني هذا العام كما حققت الأعمال الدرامية الصعيدية سابقا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بيهم، وذل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد.

مسلسل بطلوع الروح

مسلسل بطلوع الروح، ينتمى للأعمال الدرامية ذات 15 حلقة وهو من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، و أحمد السعدني، وعدد من نجوم الفن الآخرين، ويدور أحداثه حول منة شلبي التي تتعرض لحادث مؤلم يقلب حياتها رأسا على عقب، فيجلعها تفعل أشياء على عكس قناعتها، ويعرض المسلسل على منصة watch it وقناة mbc مصر مع بداية رمضان 2022.

مسلسل الاختيار 3

وتضم منصة watch it إلى قائمة مسلسلات رمضان 2022 المعروضة عليها، مسلسل «الاختيار 3»، والذي يصنف ضمن الأعمال السياسية المشاركة في السباق الرمضان، ومن المقرر أن يحقق العمل نجاحات باهرة، ومشاهدات مرتفعة للقناة كأجزاءه السابققة، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنان أحمد السقا، والفنان محمود البيزاوي، كريم محمود عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، ونجل الفنان خالد النبوي الذي ظهر في الجزء الثاني من العمل.

منصة watch it تستقبل عملان كوميديان

وتستقبل منصة watch i عملين كوميدين لعرضهم في رمضان 2022من بينهم مسلسل الكبير أوي 6 الذي يشارك في بطولته الكثير من النجوم بينهم: أحمد مكي، رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

أنا عن العمل الثاني فهو مسلسل «في بيتنا روبوت»، وهو من بطولة الفنانة ملك أحمد زاهر والفنانة شيماء سيف، والفنان هشام جمال، والفنان عمرو وهبة، ويدور حول زوجين يصنعان روبوت لخدمتهما، وتدور الأحداث في إطار كوميدي لطيف.