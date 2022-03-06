/683453/الأرصاد-الجوية-تكشف-موعد-انتهاء-موجة-الحر-وعودتها-مرة-أخرى

تحيامصر

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصر المذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2"، مضيفة أنه بداية من اليوم سوف نتأثر بمنخفض جوي صحراوي، مصحوب برياح سرعتها 40 كيلو ألى 70 كيلو متر في الساعه ممما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية الافقية .

وتابعت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم تأثرا بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الليبية ، مرورا بالصحراء الغربية المصرية ، موضحة أن سرعة الرياح تصل لـ 70 كيلو مترا في الساعة .

الارصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الحر وعودتها مرة أخرى

وأشارت غانم إلى أن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة ، حيث وصول العظمى على القاهرة الكبرى ل28 درجة مئوية ، موضحة أن اليوم وخاصة في فترات النهار يكون مائل للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، خلاف فترة الليل، حيث انخفاض درجات الحرارة وسيكون شديد البرودة.

انخفاض لدرجات الحرارة بمقدار 4 درجات

وتابعت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه ابتداء من غدا سييكون هنام انخفاض لدرجات الحرارة بمقدار 4 درجات وسيكون هناك شبورة مائية فقط، وسنشهد ارتفاع في درجات الاحراة يوم الثلاثاء ثم بعد ذلك الانخفاض في نهاية الاسبوع.

عدم الانخداع بفترات عدم الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة

وطالبت غانم عدم الانخداع بفترات عدم الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة، حيث يجب الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال فترات النهار والليل حتى انتهاء فصل الشتاء.