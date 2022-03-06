/683442/الأمين-العام-لمجلس-الدولة-القاضيات--لديهن-نفس-الصلاحيات-والمزايا-والمهام-للقضاة

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، ان قرار الدولة المصرية بجلوس القاضيات لأول مرة على منصة مجلس الدولة هو قرار ليس وليد اللحظة، ولكنه جاء تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اكتوبر الماضى بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.

دوت الخليج

قرار جلوس القاضيات لأول مرة على منصة مجلس الدولة

وأوضح المستشار طه كرسوع، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، ان جميع القاضيات قد اجتازوا دورات تدريبية و تأهيلية وتعليمية عن المفاهيم القضائية، مضيفا انه تم اتخاذ هذا القرار أمس السبت الموافق 5 مارس، وذلك لان شهر مارس هو شهر المرأة المصرية.

واكد على ان هذ القرار يعتبر من أهم انجازات الجمهورية الجديدة التى تعمل الدولة المصرية على تنفيذها، مؤكدا على وجود المساواة بين القاضيات والقضاة فى المشاركة الجادة و الفعلية لتحقيق رسالة العدالة وان لديهم نفس المهام الوظيفية.

واضاف انه تم اكتمال جميع المستندات اللازمة وتم توزيع القاضيات الجدد على الدوائر المختلفة وبدأوا فى العمل الفعلى والجلوس على المنصة اعتبارا من أمس السبت كجزء من تشكيل الدوائر المختلفة وفقا للقانون، مؤكدا على ان تلك القاضيات الجدد مؤهلات تمام ولا فرق بينهم وبين القضاة الرجال ولديهم نفس الصلاحيات والمزايا والمهام.

نصيحة الأمين العام لمجلس الدولة للقضيات الجدد

ووجه المستشار طه كرسوع نصيحة للقاضيات الجدد وهى الخاصة بضرورة الالتزام باليمين القانونية واداء رسالة العدالة التى كلفتهم الدولة بأدائها لخدمة مواطنيها فى مختلف انحاء الدولة المصرية، وأهمية مراعاة مصالح المتقاضين وفقا للقانون، بالأضافة الى ضرورة الالتزام بشعار الجمهورية الجديدة والذى ينص على أهمية العمل ثم العمل ثم الاجتهاد وانجاز مصالح المواطنين.