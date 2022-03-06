سفير مصر فى بروكسل يناقش تنفيذ مخرجات القمة الأوروبية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وجاء اللقاء فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبي يومى 17 و18 فبراير 2022.

تناول اللقاء متابعة مخرجات القمة الإفريقية الأوروبية وسبل تنفيذها، لا سيما فى إطار آلية المتابعة التى تضمنها البيان السياسى الصادر عن القمة، انطلاقاً من أهمية البناء على الزخم الذى حققته القمة اتصالاً بمجالات تعزيز الاستثمارات، وتصنيع اللقاحات، والتعاون التجارى، ومشروعات الربط فى مجالات البنية التحتية داخل القارة الإفريقية، فضلاً عن التعاون الأوروبى الإفريقى فى ملفات التحول الأخضر والرقمنة، وبما يساهم فى مزيد من تعميق التعاون القائم بين الجانبين، تحقيقاً للتنمية المستدامة فى مختلف المجالات التى تمثل أولوية للجانب الإفريقى.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ما يوليه الاتحاد الأوروبى من أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع شريك استراتيجى بثقل وحجم مصر، سواء فى إطار الشراكة الأوروبية الإفريقية، أو فى إطار العلاقات الثنائية التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى.

كما تم إبراز الدور الحيوى والرائد الذى تضطلع به مصر على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة، وفى هذا السياق، تم تناول أوجه تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة، فى ضوء أن مصر تعد مركزاً لإنتاج وتداول ونقل وتوزيع الطاقة سواء الجديدة والمتجددة، وفى قطاع الغاز الطبيعى المُسال، والطاقة النظيفة، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

من جانب آخر، تطرق اللقاء الى التحضيرات اللوجستية والموضوعية الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ممثلةً عن القارة الإفريقية، وفى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخى وتداعياته على القارة، حيث تم الاتفاق فى هذا الصدد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن فى ضوء الزيارة المرتقبة للنائب الأول لرئيسة المفوضية لمصر خلال الأسابيع المقبلة.

كما تناول اللقاء مُستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المختلفة، لا سيما اتصالاً بأوضاع المواطنين العالقين على الحدود الأوكرانية أو المواطنين الأوكرانيين العالقين فى الدول الثالثة، وكيفية تعزيز الاستجابة لتلك التداعيات المُلحة.