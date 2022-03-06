عاجل.. الأرصاد تحذر من هذا الأمر بسبب العاصفة الجنوبية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمى على فيسبوك، مستوى الرؤية الأفقية وسرعة الرياح والظاهرة المؤثرة على بعض المناطق، وجاءت كما يلى: ـ القاهرة 2000 متر، وسرعة الرياح 21 عقدة الظاهرة رمال مثارة. ـ برج العرب 2000 متر، وسرعة الرياح 15 عقدة الظاهرة رمال مثارة. ـ الإسماعيلية 4000 متر، وسرعة الرياح 20عقدة والظاهرة رمال مثارة ـ أسيوط 2000 متر، وسرعة الرياح 15عقدة والظاهرة رمال مثارة.

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