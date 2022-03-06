وزير الأوقاف يشارك فى الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط.. الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يوم الأربعاء المقبل، فى فعاليات الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط التى تعقد دورتها الـ16 بدبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.





وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم الأحد، إن مشاركته فى أعمال الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط التى تعقد دورتها الـ16 تأتى بدعوة من السفير سيرجيو بيازى، الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى أنه سوف تكون له كلمة مهمة تحت عنوان: "ثقافة الحوار والسلام والحد من الهجرة غير الشرعية"، ويتناول من خلالها دور علماء الدين فى نشر ثقافة الحوار والسلام والحد من الهجرة غير الشرعية، وجهود الدولة المصرية فى ذلك، وما قدمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة من إصدارات ورؤى علمية وتثقيفية فى هذا المجال وبخاصة المترجمة منها إلى مختلف لغات العالم، مع إلقاء الضوء على وثيقة القاهرة للمواطنة ووثيقة القاهرة للسلام، وجهود الدولة المصرية في ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز نشر ثقافة السلام.

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