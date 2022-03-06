صبورة السيد بمناقشات قانون سلامة السن«الأمن القومى خط أحمر..ونتمنى عودة الدور الريادى للأسطول الوطنى»

/683444/صبورة-السيد-بمناقشات-قانون-سلامة-السنالأمن-القومى-خط-أحمرونتمنى-عودة-الدور-الريادى-للأسطول-الوطنى

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن الأمن القومى خطر أحمر وأى خطوة من أجل الأمن القومى نكون لها دائما داعمين ومساندين، خاصة أن الأوضاع فى العالم مُشتعلة وصور الجريمة تتطور وتختلف عن الماضى والإرهاب والهجرة غير الشرعية ضد أى تنمية تحدث فى أى دولة فى العالم.

دوت الخليج

مناقشات قانون سلامة السفن

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن مؤكدة أن الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية خطوة مهمة فى سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال... ومتابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية تضمن دائما فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

وتمنت النائبة صبورة السيد أن نكون أمام جهود ورؤية مختلفة نحو تنمية ودعم الأسطول البحرى الوطنى..وأن نكون أمام خطة تطوير تشمل تسهيل إجراءات التسجيل .. وتسهيل إجراءات الدعم المادى من خلال البنوك وتأهيل وتدريب العمالة على السفن لمواكبة سوق العمل العالمى.

وأعلنت موافقتها على مشروع القانون مؤكدة أن صناعة النقل البحرى كثيفة رأس المال والاستثمار فيها عالى المخاطر ولكنها مربحة للغاية.. وأتمنى عودة الدور الريادى للأسطول الوطنى إلى سابق عهده حينما كانت شركة النصر للاستيراد والتصدير تنقل الصادرات الزراعية من خلال 74 مركبًا مصريا إلى شرق وغرب أفريقيا وتعود محملة بالبضائع.