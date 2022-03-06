/683440/بدء-صلاة-الجنازة-على-المذيع-الراحل-إياد-داود-فيديو

بدأت منذ قليل صلاة جنازة المذيع والفنان إياد داود بمسجد مصطفى محمود في المهندسين وذلك بعد وفاته امس السبت بشكل مفاجيء.

دوت الخليجترصد تشييع جثمان الراحل إياد داود

جنازة إياد داود

شهد تشييع جثمان إياد داود انهيار عدد كبير من أصدقائه وأقاربه، وذلك بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا الاثنين عقب صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية، وكان قد أعلن شقيقه الكاتب الصحفي والسياسي خالد داود، تفاصيل جنازة وعزاء شقيقه الراحل.

وكان توفى الفنان والمذيع إياد داود بسبب مضاعفات فيروس كورونا التي أصيب بها قبل 5 شهور، ويذكر أنه من مواليد 1983، وتخرج في الجامعة الأمريكية حيث كان قد درس التمثيل المسرحي والإعلام.

وفاة إياد داود

وكانت بداية مسيرة إياد داود، من خلال برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير وسلمى صباحي، ولم يكتفي بالتقديم التلفزيوني كما أنه شارك في 15 عرض مسرحي، وظهر بعدة مسلسلات مثل الثمن والداعية وفض اشتباك، وكان آخر عمل له بمسلسل "شديد الخطورة" للفنان أحمد العوضي والذي عرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

ومن جانبها الإعلامية والمطربة سلمى صباحي علقت على وفاة صديقها المذيع إياد داود، وكانت قد نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكان من كواليس برنامج "شبابيك".

سلمى صباحي عن إياد داود

وعلقت على الفيديو قائلة: "يونس بعتلي الفيديو ده انهارده فضلت اتفرج و أنا مبتسمه جدًا و دموعي نازله مغرقه وشي! الأيام دي وحشتني أوي بكل ما فيها، و الناس دي وحشتني أوي ومفتقده عمور أوي أوي.. ألف رحمه ونور عليه شبابيك ٢٠٠٦".

اقرأ أيضًا

برسائل مؤثرة.. ماذا قال نجوم الفن عن إياد داود بعد رحيله؟

ومن جانبه كتب المخرج محمد العدل: "إياد داود الممثل و المذيع في ذمة الله مثل معايا في مسلسل الداعية و كان شخص طيب و محترم الله يرحمه .. ادعوله من فضلكم".

وعلق الفنان أحمد فلوكس وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، توفي إلى رحمة لله تعالي الفنان اياد داود صلاه الجنازه غدا ٦/٣/٢٠٢٢"، وتابع قائلًا: "بعد صلاه الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.. والله العظيم قربت .... قربوا من ربنا و تثبتوا بدينكم لأن كل العلامات بقت واضحة وضوح الشمس”.