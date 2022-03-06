"العين فلقت الحجر".. إصابة خطيبة أحمد عنان بعد يوم من الاحتفال

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مازال الفنان الشاب أحمد عنان يتصدر التريند وحديث السوشيال ميديا بعد خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وكان قد اشتهر في طفولته بشخصية ابن كريم عبد العزيز.

دوت الخليج يكشف إصابة خطيبة أحمد عنان

احمد عنان وخطيبته

احتفل الفنان الشاب أحمد عنان الذي يعد شقيق رضوى خالد الشهيرة بـ الطفلة لوجي، بخطوبته وسط أجواء عائلية بحضور الأقارب والأسرتين.

وصدم أحمد عنان متابعيه وجمهوره بخبر إصابة خطيبته ونشر صورة لها عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكتب على صورة خطيبته التي ظهرت "بالجبس" في يدها، قائلًا: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي، وربنا يخليكي ليا".

إصابة خطيبة احمد عنان

وكان قد تفاعل معه الكثيرين من متابعيه وجمهوره وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني لتهنئته على الخطوبة، ويذكر أن بداية أحمد عنان كانت من خلال فيلم "واحد من الناس" حيث جسد شخصية ابن كريم عبد العزيز خلال الأحداث وكان عمره وقتها أربع سنوات، وغاب لفترة طويلة بعدها.

وعاد احمد عنان وشارك في مجموعة من الأعمال المميزة مثل "يوميات ونيس وأحفاده"، و"ذات"، و"يوميات ونيس وأحفاده"، و"سرايا عابدين"، و"الخواجة عبد القادر"، كما شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قوت القلوب" للفنانة ماجدة زكي وجسد شخصية ابنها الأصغر.

وحرص مؤخرًا عدد من نجوم الفن على تهئنته بمناسبة الخطوبة وعلق له شريف رمزي قائلًا: “ألف مبروك يا حبيبي ربنا يسعدكم يا رب أنا مش مصدق إنك بتخطب".

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وظهر بالموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد الناس" لـ رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق، وبيومي فؤاد، وصبري فواز وآخرين، ويواصل حاليًا تصوير دوره بمسلسل "دايمًا عامر" الذي يعرض بالسباق الرمضاني لعام 2022.

ويضم مسلسل "دايمًا عامر" في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم مثل مصطفى شعبان وأحمد عنان، ولبلبة، أحمد الشامي، لمى كتكت، ميرنا نورالدين، محمد ثروت، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، كريم عفيفي، وآخرين والمسلسل من تأليف ورشة تحت إشراف السيناريست أحمد عبدالفتاح والإخراج لـ مجدي الهواري.