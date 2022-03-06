/683429/إلغاء-عرض-فيلم-أبو-صدام--لمحمد-ممدوح-في-مهرجان-الأقصر

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلغاء عرض فيلم «أبو صدام» الذي يخوض بطولته الفنان محمد ممدوح بجانب الفنان الشاب أحمد داش، دون توضيح السبب الحقيقي حول إلغاء عرضه حتى الآن.

دوت الخليج يرصد إلغار عرض فيلم أبو صدام من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وكان قد عرض فيلم أبو صدام لأول مرة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى وأقيمت سجادة حمراء لأبطال وصناع العمل، حيث حرص على الحضور ومشاهدة الفيلم كلا من النجوم، عبير صبري، درة، آسر ياسين، أمير المصري، عمر الشناوي، تامر حبيب، احمد داوود وزوجته علا رشدى، مريم الخشت، سارة نخلة، ناهد السباعي، إنجى المقدم، أروى جودة، رشا مهدى، جورجينا طواف، سينتيا خليفة، هبة السيسى، وحقق العمل نجاح مختلفا في السينما المصرية.

دور محمد ممدوح في فيلم أبو صدام

ويجسد ممدوح خلال أحداث فيلم «أبو صدام» دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، عاطل عن العمل بسبب حدة مزاجه.

وتدور أحداث الفيلم بشكل عام حول سائق التريلة القديم صاحب الخبرة مهمة نقل علي طريق الساحل الشمالي، وذلك بعد انقطاع عن العمل دام عدة سنوات، ليقرر أن ينجز مهمتة بشكل كامل كما يليق بسمعتة، لكنه يتعرض إلي موقف صغير علي الطريق فتخرج عن سيطرتة زمام الأمور.

أبطال فيلم أبو صدام

فيلم «أبو صدام» هو أولى إنتاجات الأفلام لشركة «سي سينما»، ومن بطولة محمد ممدوح وأحمد داش مع ضيوف الشرف سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب ومن تأليف محمود عزت وقصة وإخراج نادين خان.

ريهام سعيد تهاجم فيلم أبو صدام

وسبق وأن هاجمت الفنانة ريهام سعيد فيلم «أبو صدام»، الذي يخوض بطولته الفنان محمد ممدوح، والفنان الشاب أحمد داش، بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك كان في ظل هجوم الجمهور والوسط الفني على فيلم أصحاب ولا أعز للفنانة منى زكي واياد نصار، مشيرة إلى أنه به مشاهد أجرأ بكثير من فيلم منى زكي «أصحاب ولا أعز»، كما أنه يحتوي على ألفاظ بذيئة ومقززة، جعلتها تشعر بالخجل، واتى ذلك خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.