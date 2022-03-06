/683428/برلمانية-تطالب-الحكومة-التعامل-بحسم-مع-جشع-التجار-لمواجهة-ارتفاع-الأسعار

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التموين والأجهزة الرقابية، بتشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، مشددة على ضرورة عدم السماح لتلك الممارسات السيئة للتجار الجشعين، والتى يدفع فاتورتها المواطن البسيط..

دوت الخليج

تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية

وقالت أن وزارة التموين والشركات القابضة التابعة لها، وهيئة التجارة الداخلية، ووزارة الزراعة، وكافة المؤسسات المعنية، عليهم مسئولية كبيرة لضخ المزيد من السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبأسعار بأقل من مثيلاتها فى الأسواق، بما يساهم فى تحقيق التنافسية، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع التجار. كما طالبت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بفرض غرامات وإصدار قرارات فورية بغلق المطاحن و المخابز السياحية التى رفعت أسعار الدقيق، ورغيف الخبز بمعدل 50%، رغم أن القمح الموجود حاليا تم شراؤه بالأسعار السابقة وليست بالأسعار الحالية، التى شهدت بعض الارتفاعات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشادت النائبة أمل سلامة بالاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الرئيسية، وبخاصة القمح الذى يكفى لمدة 5 أشهر بالإضافة إلى موسم حصاد القمح المحلى الذى يصل إلى 10 ملايين طن، فضلا عن توفير مخزون استراتيجى من الزيت والسكر، وغيرها من السلع التى يتم استيرادها من الخارج.