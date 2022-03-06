/683427/رمضان-2022-عرض-مسلسل-وجوه-لحنان-مطاوع-على-قناة-النهار

تستقبل قناة النهار مسلسل «وجوه»، الذي بحضور بطولته نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة المتألقة حنان مطاوع، لتخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2022.

دوت الخليجيرصد القناة الناقلة لمسلسل وجوه في رمضان 2022

يعرض مسلسل «وجوه»، على عكسه من المسلسلات الرمضانية المعتادة، إذ أنه يتكون من حكايتين مختلفتين تماما، كل منهما تدور في 15 حلقة، بقصة مختلفة وأبطال آخرين.

تفاصيل مسلسل وجوه

الحكاية الاولى من العمل تحمل اسم «وش تالت»، من بطولة الفنان محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، وتأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام.

أما الحكاية الثانية فتحمل اسم «وجوه»، يخوض بطولتها الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل ونخبة من نجوم آخرين، وهي من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن.

حنان مطاوع في جزء ثاني من مسلسل «بنت القبائل»

من ناحية أخرى، بدأ السيناريست حسني صالح كتابة الجزء الثاني من مسلسل «بنت القبائل» التي تخوض بطولته الفنانة المتألقة حنان مطاوع، اذ استطاع، ان يتنهي من أولى حلقات العمل، ويبدأ تصوير الجزء الثاني من العمل فور الأنتهاء الكلي من كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، ترقبا لتصويره في إحدى مناطق دهشور.

«بنت القبائل» من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، وإخراج حسني صالح.

جوائز حصدتها الفنانة حنان مطاوع

الجدير بالذكر أنه حصلت الفنانة القديرة على عدد من الجوائز منها، أفضل ممثلة بمهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد، وذلك عن دورها في فيلم «قابل للكسر»،

وحصدت الفنانة حنان مطاوع جائزة سينما الأمل، ضمن فعاليات الدورة الـ 37، من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وسلمتها الجائزة الفنانة إلهام شاهين بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، فضلا عن جائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها في مسلسل القاهرة كابول الذي عرض في رمضان الماضي 2021.