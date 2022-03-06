/683423/تداول-27-سفينة-حاويات-وبضائع-العامة-بميناء-دمياط-خلال-24-ساعة
أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، علي تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة و2606 شاحنات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت الحاويات الواردة 653 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2184 حاوية مكافئة.
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وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن قطارين غادرا بحمولة إجمالية 2605 أطنان قمح إلى صوامع شبرا وطنطا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 107 آلاف و409 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137 ألفا و368 طنا، مشيرة إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1216 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى الإمارات، هولندا، سنغافورة، ألمانيا، كرواتيا، بنجلاديش، الهند، الصين، سلوفينيا، أمريكا، اليونان، بريطانيا وهونج كونج.
تداول 27 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة
وأشار أن الصادرات بلغت 13 ألفا و370 طنا، شملت 5 آلاف و870 طن فوسفات، 5.5 ألف طن يوريا، و2000 طن رمل، كما بلغت الوارادات من البضائع العامة 51 ألفا و603 أطنان، تضمنت 2250 طن فول، 13 ألفا و967 طن قمح، 1250 طن خشب زان، 3 آلاف و163 طن أبلاكاش، 1.5 ألف طن كسب صويا، 850 طن عدس، 2000 طن زيت طعام، 11.9 ألف طن حديد، و14 ألفا و403 أطنان ذرة، 1245 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 320 طنا.
تعيين 33 شاباً وإستخراج 780 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بكفر الشيخ
هذا و أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 33 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 754 شاباً.
وقال سعفان، إن المديرية قامت باستخراج 780 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 15 عامل بمبلغ 41 ألف جنيه .
وتلقى وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر فبراير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 267 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 149 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 149 منشأة انتهت بتحرير 42 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 18 لجنة تراخيص ومنح 16 رخصة .
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.
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