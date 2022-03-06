ماستر كلاس لـ محيي إسماعيل و"من أجل زيكو".. جدول فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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تستمر فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لليوم الثاني بعرض 17 فيلم ضمن مسابقات وأقسام المهرجان المختلفة وذلك اليوم الأحد.

دوت الخليج يرصد جدول فعاليات اليوم الثاني من المهرجان

اليوم الثاني لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أقيمت في صباح اليوم الأحد ندوة وحفل توقيع كتاب "أمير الصعاليك" عن المخرج السنغالي جبرييل مامبيتي الذي تم تكريمه مؤخرًا وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة رع، وجاء بعدها الساعة 11:30 ندوة وتوقيع كتاب بعنوان "10 نساء في واحدة" عن الفنانة الراحلة هدى سلطان.

وكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الجديدة اسم الفنانة الراحلة هدى سلطان بحفل الافتتاح، وتأتي الندوة اليوم الأحد وسط حضور حفيدتها الفنانة ناهد السباعي ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزي والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان ويأتي ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا ويدير الندوة الناقد رامي عبد الرازق.

ماستر كلاس لـ محيي إسماعيل

وتشهد قاعة رع أيضًا، ماستر كلاس بعنوان "السيكودراما في السينما المصرية" للنجم محيي إسماعيل وتقام في تمام الساعة الرابعة عصرا وبعدها يتوافد النجوم وصناع السينما على ريد كاربت فيلم "طلعت حرب 2"، حيث يعرض العمل في تمام الساعة الثامنة مساءً بقصر ثقافة الأقصر.

ويشهد فيلم "طلعت حرب 2" على ظهور خاص للفنان سمير صبري ضمن أحداثه، وبذلك يشار ضمن فعاليات المهرجان رغم أزمته الصحية الأخيرة وتواجده بالمستشفى.

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عرض فيلم من أجل زيكو

ومن المقرر أن يعرض فيلم "من أجل زيكو" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً ويضم في بطولته عدد من النجوم مثل كريم محمود عبد العزيز، والطفل يوسف صلاح، ومنة شلبي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وآخرين والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، والإخراج لـ بيتر ميمي.

وسيتم افتتاح معرض الفن التشكيلي لفناني الصعيد اليوم الأحد الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك بكلية الفنون الجميلة، وكانت قد أقيمت مساء أمس السبت ندوة تكريم للفنان الكبير حسين فهمي بالتزامن مع تكريمه وحصده جائزة إنجاز العمر بحفل افتتاح المهرجان.