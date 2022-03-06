/683420/رئيس-النواب-يهنئ-سولاف-درويش-لتوليها-رئيس-لجنة-المرأة-بـ-العمل-العربية

تقدم رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي بالتهنئة للنائبة سولاف درويش، على توليها منصب رئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، قائلا: نتمنى لها جميعا التوفيق والسداد، وذلك قبل أن يتيح الفرصة لها للتحدث خلال وقائع الجلسة العامة للنواب اليوم.

دوت الخليج

النائبة سولاف درويش رئيسا للجنة المرأة بمنظمة العمل العربية

وقالت من جانبها النائبة سولاف درويش: أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس النواب المستشار حنفي جبالي، والأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع، ورئيس الأغلبية أشرف رشاد، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وقطاع الأعمال وتزكيته لي في هذا المنصب، أشكر ممثلات دولا عربية على تنازلهم لي في هذا المنصب، أعتبره منصب يدل على تمكين المرأة في مصر، ورؤية العالم كله لما يحدث في مصر من تغيرات.

وواصلت بعدها: هذه اللجنة ستهتم بتطبيق الاستراتيجية العربية لرفع مستوى تمكين المرأة، وأتمنى أن اكون على قدر المسؤولية، وأن أكون نموذجا مشرفا لجمهورية مصر العربية.

ومنظمة العمل العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية ،و أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشئون العمل والعمال على الصعيد القومي ، وتأسست في 12 يناير عام 1965.

وتضم في عضويتها جميع الدول العربية ، و تنفرد – دون سائر المنظمات العربية المتخصصة – بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيماناً بأهمية تكاتف أطـراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية، واعترافاً بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربي في حياة حرة كريمة، أساسها العدالة الاجتماعية، وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته على أسس متينة وسليمة.