الشباب والرياضة تفتتح فاعليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر

جدة - نرمين السيد - وتستمر فعاليات النموذج حتى 10 مارس الجارى، بمشاركة 75 مشاركا من ممثلى نموذج محاكاة السلطة التنفيذية من مدربين، خبراء،كوادر برلمانية، متطوعين من كافة محافظات الجمهورية.

ويشمل نموذج المحاكاة 10 حقائب وزارية هى: "التضامن الاجتماعى، البيئة، الإسكان والمرافق العامة، السياحة والآثار، الموارد المائية والرى، النقل والمواصلات، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام".

ومن المقرر حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولفيف من الوزراء، يوم الثلاثاء القادم ضمن فاعليات الجلسة الختامية للنموذج.

وفى مستهل كلمته، قال أحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى: "أنقل لكم تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واهتمامه الشديد وتمنياته بنجاح فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصرى، وتأكيده على إعداد وبناء كفاءات وكوادر ذات وعى قادرة على القيادة تساهم فى بناء الجمهورية الجديدة،من خلال تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى،لاستراتيجية بناء الإنسان بشكل كبير جدا فى التدريب والتخطيط والبحث والتثقيف وإعتمادها على الحلول المبتكرة والذكية والإيجابية، والمشاركة فى تقديم مقترحات وحلول للتحديات الراهنة".

وأوضح عفيفى: "النموذج يمثل تجربة تدريبية متفردة تنمى الثقافة العامة والوعى السياسى والاجتماعى،مائدة مستديرة من الحوار مليئة بطرح الأفكار للمناقشة والحوار، ويستطيع المشاركين فى النموذج التعرف على القضايا المعاصرة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى: "أن نتاج ثمار نموذج المحاكاة، التعرف على خطط الحكومة والتدريب على كيفية إدارة الحكومة للازمات والتحديات، كذلك ثقل وتعزيز قيم المواطنة والانتماء باعتبارها من مقومات بناء الانسان".

من جانبه تحدث الدكتور رامى عاشور مدرس العلوم السياسية والمشرف الأكاديمى للنموذج، أن منهجية عمل وزارة الشباب تتمتع برؤية شاملة واستراتيجية نوعية تعزز إستدامة نماذج محاكاة الدولة المصرية والمبادرات للنشء والشباب فى كافة المجالات من منطلق المسوؤلية الوطنية والمجتمعية.

وقال «عاشور»: "إن استراتيجية نموذج محاكاة مجلس الوزراء تعتمد على صقل المهارات القيادية للمشاركين ومعايشة برامج الحكومة،إرتباطا بالتحديات التى تواجه الحكومة فى إطار مسؤولية السيد رئيس الجمهورية لرؤية مصر 2030، مبينا أن عملية إختيار الحقائب الوزارية جاء نتيجة إرتباطها الوثيق بأهم التحديات التى تواجه النظام السياسى المصرى وتلبية إحتياجات المواطن المصرى ".

وعقب الجلسة الأفتتاحية، بدأت أولى ورش العمل للمشاركين بعنوان مهارات التمكين والذات،بمشاركة خبراء التدريب كلا من "الدكتور حسام السيد، محمد فتحى، أحمد نجم".

وتشمل الحقائب الوزارية للنموذج تدريب المشاركين على عدد من المحاور الرئيسية منها " المحور الأول: "خطة المجلس الأعلى للإعلام لنشر الوعى والتسويق للدولة المصرية، دوره فى تقليل مشاهد العنف والإدمان وترسيخ القيم والأخلاق الحميدة"، المحور الثانى: "استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى فى الحماية الإجتماعية للمخاطر الإقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجه الأسر المصرية من خلال إحداث برامج للتدريب والتنمية الإجتماعية والشراكات بين الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة لتنمية القرية المصرية "تكافل وكرامة " والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويتناول المحور الثالث: "خطة وزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية والتلوث البيئى"، والمحور الرابع: "استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق العامة نحو تطوير المدن الجديدة وتطوير العشوائيات وتوفير سكن لكل مواطن، وثمار نتاج المشروع القومى للعاصمة الإدارية الجديدة، المحور الخامس: "خطة وزارة الساحة والإثار فى الترويج الداخلى والخارجى للآثار المصرية من خلال نشر الوعى الآثرى لترسيخ الولاء والانتماء والفخر بالحضارة المصرية.

فيما يتناول المحور السادس: "دور وزارة الموارد المائية والرى لمواجهة تداعيات سد النهضة من خلال رفع كفاءة الترع والتوعية والارشاد المائى وإستصلاح الأراضى، المحور السابع: "خطة وزارة النقل والمواصلات نحو تطوير الطرق والمحاور الجديدة وتطوير مرافق السكك الحديدية "القطار الكهربائى"، المحور الثامن: "يشمل رؤية وزارة التربية والتعليم فى ملف الإمتحانات والبرامج المستحدثة للتعليم الجديد وتدريب المعلمين على إستخدام التكنولوجيا الحديثة، رسم خريطة تطويرية للابنية التعليمية من خلال توفير مدارس فى المناطق الأكثر إحتياجا وإنتشارا بالسكان.

ويتناول المحور التاسع: "استراتيجية وزارة الصحة فى مواجهة الأزمات فى ظل جائحة covid19، والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والمحور العاشر والآخير يشمل رؤية وزارة الشباب والرياضة فى ترسيم الهوية الوطنية ونشر الوعى ومواجهة الفكر المتطرف وتنمية المواهب والإبداع لدى النشء والشباب، كذلك استراتيجية الوزارة فى الاستثمار الرياضى وجذب الأحداث الرياضية العالمية وتنظيمها على أرض مصر ومدارس الموهوبين، استحداث برامج للنشء والشباب من خلال استراتيجية مراكز الشباب.