عاجل- عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انتشار أجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وانخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية. وأعلنت الأرصاد أن مستوى الرؤية الآن فى القاهرة 3000 متر ونشاط الرياح والرمال المثارة على كل الأنحاء. وتوقعت الأرصاد أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد من 40 إلى 50 كم على الساعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

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