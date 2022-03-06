محافظ المنيا يشهد بدء حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - شهد أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بدء حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، تحت شعار "لا انتظار ولا زحام" لم هم أكبر من 12 عام، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 15 مارس الجارى، بهدف التوعية من بيت إلى بيت وتطعيم أكبر عدد من المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد مع توافر جميع أنواع اللقاحات.





رافق المحافظ، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة، الدكتورة شذى بدر نائب مدير البرنامج الموسع للتطعيمات بالقسم الوقائى بالوزارة ورئيس الفريق، محمد جمعه رئيس فريق القسم الوقائى بالوزارة وعدد من الجهات المعنية.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف جميع المراكز والقرى والنجوع والتوابع، للوصول للفئات المستهدف من الحملة، وتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وناشد "القاضى" جميع فئات المواطنين بسرعة تلقى لقاح فيروس كورونا، مؤكدا توافر جميع اللقاحات وجاهزية مراكز تلقى اللقاح بكافة مراكز ومدن المحافظة سواء الثابتة أو المتحركة، مؤكدا أن التطعيم امن للمرضعات والحوامل، والتطعيم لمن هم فى المرحلة العمرية من 12-18 عام، ضرورة إحضار شهادة الميلاد وموافقة ولى الأمر.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تضم 1500 فريق طبى يوميا يتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتطعيم الفئة المستهدفة من الحملة، مشيرا إلى أنه سيتم انتشار الفرق الطبية بجميع المراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الاولى والثانية والتنشيطية.