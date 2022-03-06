عاجل- إرسال طائرة إجلاء للمصريين فى سلوفاكيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة المصرية فى سلوفاكيا: "بناء على توجيهات القيادة السياسية، وبالإشارة إلى الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى براتسلافا لتسهيل عودة المواطنين العالقين فى سلوفاكيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية السلوفاكية، تقرر إرسال طائرة إجلاء للسادة المواطنين المصريين من سلوفاكيا للعودة إلى أرض الوطن".

وأضافت: "من المقرر أن تصل الطائرة إلى براتسلافا خلال الأيام المقبلة، وسوف يتم الإعلان عن موعدها بالتحديد لاحقا، ويرجى من المواطنين المصريين المتواجدين فى سلوفاكيا (من غير المتواصلين مع السفارة)، والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن على متن طائرة الإجلاء القادمة، تسجيل بياناتهم تمهيدا لإجلائهم إلى أرض الوطن على متن الطائرة المشار إليها على رقم الطوارئ التالى: Mob: +421907697619، كما يرجى التواصل على ذات الرقم بشأن المواطنين فاقدى جوازات سفرهم، حتى يتسنى للسفارة اتخاذ اللازم".