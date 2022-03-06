تدريب مجانى على 4 مهن فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - تبدأ مديرية القوى العاملة ببنى سويف فى قبول طلبات الراغبين فى التدريب المجانى لمدة يومين اعتبارا من غد، الإثنين، من حملة الدبلومات المتوسطة على مهن اللحام، والميكانيكا، والكهرباء، والبرادة، تمهيدا لإجراء المقابلات مع المتقدمين، وبعد اجتيازها سيتم عقد الدورة التدريبية 15 مارس الجارى بمصنع مصر بنى سويف للأسمنت، فى إطار التعاون البناء والمثمر بين المصنع ووزارة القوى العاملة.





أعلن ذلك محمد أنور، مدير المديرية ، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية تأتى باكورة التعاون المشترك بين المصنع والقوى العاملة، لتدريب وتأهيل الشباب داخل المصنع ثم تعيينهم بعد اجتياز الدورة التدريبية، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدى مدربين متخصصين فى هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة. وأوضح مدير المديرية أن الدورة التدريبية ستتيح للمتدربين بعد الانتهاء من التدريب الحصول على فرصة عمل لائقة داخل المصنع، إيماناً من المديرية بدورها المهم فى توفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة داخل المحافظة.

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