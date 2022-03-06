عاجل- قرار من القباج بشأن مجلس الأعمال المصرى الجزائرى

جدة - نرمين السيد - أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الجزائرى برئاسة المهندس أحمد صادق السويدى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة "السويدى إليكتريك".





وذكرت وزارة التجارة والصناعة، فى بيان اليوم الأحد، أن القرار نص على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية، وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصرى تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وفى السياق ذاته، أوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الجزائرى يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعى بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة، خصوصا فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد تضمن عددا من الكفاءات والخبرات فى القطاعات التى تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين الجانبين.

وتضم عضوية المجلس كلا من المهندس سيد فاروق شركة "المقاولون العرب"، والمهندس وليد لطفى "بتروجيت"، والمهندس خليل إبراهيم "فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية"، والمهندس محمد عبد المنعم "أتلانتيك اندستريز ليمتد"، والدكتور هشام عبد الحميد "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز"، والمهندس عمرو قنديل "كاما لطلاء وتشغيل المعادن"، والمهندس وائل جويد "غاز مصر"، والمهندس فاروق محمود "الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات"، وخالد بدوى "الزمردة لمنتجات الذرة"، وسهام عبد المجيد "سامسونج إلكترونيس مصر"، وعمر مهنا "الإسكندرية للإطارات"، وجون بشاى "الشرق للتجارة والصناعة"، وعرفات صقر "أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية"، ومحمد فارس "الوهبة إيجيبت"، ومحمد عثمان "الأمل للتجارة والتوكيلات"، وهانى محمود "الدولية لصناعة صناديق الكرتون إنترباك"، وهشام مصطفى "سبريا مصر".