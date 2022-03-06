إزالة 140 حالة تعد على الطريق الزراعى السريع بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان إنه تم إزالة 140 حالة تعد بمساحة وصلت إلى 12 فدانا و9 قراريط، وتم حرث ما يقرب من 10 أفدنة منها، على مدار 6 أسابيع الماضية على طريق مصر إسكندرية الزراعى بنطاق مدينة طوخ.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - أن المخالفات التى تم إزالتها تنوعت ما بين تندات مخالفة أمام المحلات والمنازل ومعارض سيارات ومخازن وورش وتشوينات ومخازن حديدية وهناجر، بالإضافة إلى تبوير عدد من قطع الأراضى الزراعية. وأضاف أن الحملة تمكنت من إزالة المخالفات بالكامل وحرث الأرض الزراعية وإلزام المخالفين باستعادة زراعتها مرة أخرى، وتحرير محاضر للمخالفين لتحقيق وفرض السيطرة وتنفيذ القانون واستعادة هيبة الدولة وذلك فى إطار الموجة 19 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة. وأوضح المحافظ أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى فى تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمراكز، لذا لابد من بذل أقصى الجهود بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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