محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ترعة المريوطية (فيديو)

واطلع المحافظ خلال جولته على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق سواء مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ونسب التنفيذ للبدء فى الأعمال الإنشائية، مشدداً على ضرورة إنجاز وتيرة الأعمال لتنفيذ أعمال التطوير لما للمشروع من أهمية كبيرة.
كما حرص المحافظ على تفقد ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورصف الطريق التبادلى بجوار القرية الذكية بطول 3.5 كم، بدءا من طريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى محور الضبعة لربط الحركة المرورية.
وتابع المحافظ أعمال التطوير والتى شملت توسعة الحارات المرورية بالشارع وإعادة تنسيق الجزيرة الوسطى مع تدعيمها بالمسطحات الخضراء وإنشاء بالوعات صرف أمطار بالطريق وأرصفة مشاة ببلاط الإنترلوك.
ووجه المحافظ بمراجعة أعمدة الإنارة والالتزام بكل المعايير الفنية اللازمة، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والبالغة 700 م.
رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وعلى القط، رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية.
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