/683418/البرلمان-يحدد-موعد-لمناقشة-9-طلبات-مقدمة-من-الأعضاء

حدد مجلس النواب، خلال جلستة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة، مقدمة من الأعضاء بشأن،أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية، وسد العجز في أعداد الأطباء إضافة إلى ونقص المستلزمات الطبية، خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية

دوت الخليج

أولا طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من:

1. العضو آمال عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية.

2. العضو ميرال الهريدي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية.

3. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول.

4. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

5. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

6. العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة.

7. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

8. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

9. العضو منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر تقرير لجنة الشئون الخارجية عن اتفاق مصر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتضمن التقرير بأن مصر تعد أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندى عقب حصولها على استقلالها عام 1962، وبعدها بعامين قامت مصر بإنشاء سفارتها تحديداً فى 8 ديسمبر 1964 وقد ساندت الدولة المصرية بوروندي خلال فترة الحرب الأهلية التى استمرت أكثر من 12 عاماً، وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل في تنزانيا بين دول حوض النيل العشرومن بينها دولتي مصر وبوروندي، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول. وتعزيزًا لعلاقات مصرالإفريقية، تم التأكيد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لتلك العلاقات، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي حيث تقدر بوروندى الدور التاريخى لمصر فى إفريقيا، ويمتدح الجانب البوروندى دائما استمرارية الدعم المصرى له وعدم توقفه، كما أن استمرارية العلاقات المصرية - البوروندية لا تستند إلى جانب واحد سياسي أو اقتصادى فقط ولكن مصر وبورندى مثال يحتذي به على كافة الجوانب فهناك زيارات دبلوماسية متبادلة بين البلدين، كما أن هناك دائماً تأكيداً من الجانب البوروندى على الحاجة لتقوية أواصرالتعاون، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات.