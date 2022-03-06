/683411/حاسس-إني-هموت-آخر-كلمات-إياد-داود-قبل-وفاته-بأيام

فزع الوسط الفني في الساعات القليلة الماضية لوفاة الإعلامي الشاب إياد داود، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت الموافق 5 من شهر مارس عن عمر ناهز 39 عاما، بعد صراع دام لشهور مع فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد اللحظات الأخيرة في حياة إياد داود قبل وفاته

وكشف صديق الراحل إياد داود، عن لحظات جمعته بالفنان قبل وفاته بأيام قليلة، مؤكدا أنه كان يشعر برحيله، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «البقاء لله .. كنت لسه معاه يوم الاثنين اللي فات في بيته وقالي كذا مرة أنا حاسس إني هموت يا نجار، وأنا أقول له اسكت مافيش حاجة اسمها كدة .. طلع كان حاسس بجد وعنده حق … الفنان الموهوب الصادق الطيب الإنسان».

تفاصيل رحيل الإعلامي إياد داود

الجدير بالذكر أنه أتى نبأ وفاة الاعلامي إياد دواد، نجم برنامج شبابيك، على الصفحة الرسمية لشقيقه خالد داود، ومن المقرر تشييع جثمان الراحل في الساعات القليلة المقبلة من ظهر اليوم الأحد الموافق 6 من شهر مارس، من مسجد مصطفى محمود الواقع في منطقة المهندسين.

ويعود سبب وفاة إياد داود لإصابته بفيروس كورونا المتسجد منذ ما يقرب من 5 أشهر، وبعد صراع طويل معه لم يستطع مقاومته ليلقى أنفاسه الأخيرة في مساء يوم السبت.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي الفنان الراحل منهم صديقته سلمى صباحي والمخرج محمد العدل وغيرهم من نجوم كبار فزعوا بنبأ رحيل الفنان.

برنامج شبابيك

برنامج شبابيك هو أول برنامج شبابي مصري، قدم سنة 2005 وحقق شهرة عريمة ونجاحات واسعة في ذلك الوقت وكان يقدمه إياد وسلمى صباحى وهبة وعمرو سمير.

واستعادة ذكرياته اليوم الفنانة الشابة سلمي صبحي من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت عليه: « يونس بعتلي الفيديو ده انهارده فضلت اتفرج و أنا مبتسمه جدًا و دموعي نازله مغرقه وشي! الأيام دي وحشتني أوي بكل ما فيها، و الناس دي وحشتني أوي ومفتقده عمور أوي أوي.. ألف رحمه ونور عليه شبابيك ٢٠٠٦».