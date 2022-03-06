منها تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية..جبالي يحيل 3 مشروعات قوانين للجان المختصة

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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

دوت الخليج

جبالي يحيل 3 مشروعات قوانين للجان المختصة

مشروعات القوانين هى :

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة)

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة)

الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين مصر وبورندي

هذا و افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، حيث من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

و تشهد الجلسة أيضا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

ويناقش البرلمان كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.