"مش مصدق إنك بتخطب".. تعليقات نجوم الفن على خطوبة أحمد عنان

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احتفل الفنان الشاب أحمد عنان مؤخرًا بخطوبته من فتاة من خارج الوسط الفني وأصبح حديث السوشيال ميديا بصور الخطوبة حيث يتذكره الجمهور دائمًا بشخصية ابن كريم عبد العزيز في فيلم "واحد من الناس".

دوت الخليج يرصد تعليقات الفنانين على خطوبة أحمد عنان

خطوبة أحمد عنان

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنئة الفنان الشاب بخطوبته من خلال خاصية التعليقات على الصور التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب له الفنان شريف رمزي، قائلًا: "ألف مبروك يا حبيبي ربنا يسعدكم يا رب أنا مش مصدق إنك بتخطب"، بينما علق له محمد الشرنوبي وكتب: "مبروك يا حبيبي ربنا يتمملكوا على خير".

بينما علق له الفنان إسلام جمال: "حبيب قلبي أخويا الصغير ربنا يتمملك على خير أنت و عروستك القمر ربنا يحفظكوا"، وقالت له الفنانة لقاء سويدان: "يا روحي ألف مبروك"، وغيرها من التعليقات من الأصدقاء بداخل وخارج الوسط الفني ومتابعيه وجمهوره.

إصابة خطيبة أحمد عنان

وقبل ساعات شارك أحمد عنان متابعيه وجمهوره بنشره صورة جديدة لخطيبته عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات وظهرت وهي تضع "الجبس" على يدها بعد إصابتها ورجح عدد من المتابعين أن السبب هو الحسد.

وفي سياق آخر، يواصل أحمد عنان تصوير مشاهده بمسلسل "دايما عامر" الذي يخرجه المخرج مجدي الهواري، وينافس به الفنان مصطفى شعبان ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

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ويشارك مصطفى شعبان وأحمد عنان في بطولة مسلسل "دايمًا عامر" عدد من النجوم مثل لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، ميرنا نورالدين، محمد ثروت، سما إبراهيم، كريم عفيفي، أحمد الشامي، لمى كتكت، والعمل من تأليف ورشة من الشباب بإشراف من السيناريست أحمد عبدالفتاح.

جدير بالذكر أن الفنان الشاب أحمد عنان كان قد بدأ حياته الفنية بعمر الأربع سنوات من خلال شخصية ابن كريم عبد العزيز ضمن أحداث فيلم "واحد من الناس" وشارك أيضًا بعدة أعمال ناجحة ومميزة مثل "الخواجة عبد القادر"، و"يوميات ونيس وأحفاده" و"سرايا عابدين"، و"لمس أكتاف" و"ذات"، و"ولاد الناس"، و"أجازة مفتوحة" وغيرها.