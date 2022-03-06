/683405/نشاط-في-حركة-الرياح-بالغردقة-ورأس-غارب-وانخفاض-بدرجات-الحرارة

شهدت مدينتى رأس غارب والغردقة بالبحر الأحمر، نشاطاُ كبيراً في حركة الرياح المثيرة للأتربة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

دوت الخليج

وشهدت المدينتين إختفاء لأشعة الشمس، وانتظام للحركة الملاحية والبحرية حيث انطلقت اللنشات البحرية صباحاً فى طريقها إلى الجزر المختلفة.

رفع حالة الطواريء

وأصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية والقرى برفع حالة الطواريء، والإستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وتحذير قائدى السيارات على الطرق الخارجية بالمحافظة.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة قيام رؤساء القرى والمدن والمديريات الخدمية، بتكثيف التواجد الميداني، وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأي مستجدات لسرعة التعامل معها، على أن تقوم الغرفه بدورها بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ضرورة جاهزية كافة المعدات

وأوضح المحافظ ضرورة جاهزية كافة المعدات، لسرعة التعامل مع أي مستجدات، حفاظاً على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة.

فى سياق مختلف أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة بينها سينزو مول بالطريق الدائري- قرية الجنجل – الكمين الجنوبي – قرية مورنينج ستار – محطة فودافون بالكيلو 9 – قرية الدولفين – قرى سهل حشيش، وذلك اليوم الأحد، وذلك من 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.