/683401/في-غياب-سمير-صبري-عرض-فيلم-2-طلعت-حرب-لأول-مرة-بمهرجان-الأقصر

يستقبل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الأحد فيلم «2 طلعت حرب»، الذي يخوض بطولته الفنان القدير سمير صبري، وذلك ضمن فاعليات اليوم الثالث للمهرجان في تمام الساعة الثامنة مساءً، بقصر ثقافة الأقصر.

دوت الخليجيرصد عرض فيلم 2 طلعت حرب في غياب سمير صبري

ويتغيب سمير صبري عن العرض العالمي الاول لفيلمه «2 طلعت حرب»، بسبب مروره بأزمة صحية حادة نتيجة معاناته لمشاكل في القلب، وتم نقله للمستشفى منذ أيام في انتظار إجراء عملية قسطرة والتي تؤجل بشكل مستمر، لمعالجة بعض المشكلات التي يعاني منها سمير صبري قبل إجرائها.

تفاصيل فيلم 2 طلعت خرب

ويعد فيلم "2 طلعت حرب" الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، واتى صناع عمله على النحو الآتي: إخراج مجدي أحمد علي، وبطولة محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري.

الرئيس السيسي يستجيب لعلاج سمير صبري

من ناحية أخرى، كان قد ناشد سمير صبري الدولة، بأن يساندونه في علاجه من خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، ليستجيب الرئيس السيسي له على الفور، ويعلن عن تكفله بحاله الفنان سمير صبري، ومن هنا بدأت السوشيال ميديا تنقلب بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددين على رعايته الدائمة لكل إنسان داخل مصر.

وتوجه سمير صبري بالشكر للرئيس السيسي في أول تعليق له بعد مساندته، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: « «أرجوك تبلغ الرئيس السيسي كل احترامي وقبولتي إنه رجع مصر تاني، شكرا على كل الحب اللي ادتهولي وقصرتوا مشواري الطويل في الاعلام والسينما، خليكوا مع الرئيس السيسي لانه الوحيد اللي هينقذ مصر».

تاجيل عملية سمير صبري للمرة الثانية

وكان من المقرر أن يجري سمير صبري عملية جراحية يوم الخميس الماضي، ولكن تم تأجيلها للمرة الثانية، وأكد مدير أعماله أنه في حالة مستقرة، لكن بناء على قرار من الأطباء المعالجين للفنان تم تأجيلها دون تحديد موعد معين حتى الآن.