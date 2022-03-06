اليوم.. الزمالك يختتم تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة الجونة

/683398/اليوم-الزمالك-يختتم-تدريباته-الجماعية-استعدادا-لمواجهة-الجونة

يختتم نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأحد، والتي من المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصراً استعدادا للقاء الجونة المقبل في بطولة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الإثنين، لمبارته ضد نظيرة الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويسعي نادي الزمالك في تحقيق الفوز أمام نظيرة الجونة وحصد الثلاثة نقاط ومن إنتزاعة صدارة الجدول المصري حيث يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق، بينما يقع غريمة التقليدي الأهلي المركز الثاني برصيد 25 نقطة من أصل 10 لقاءات خاضها الفريق.

ويأمل جماهير نادي الزمالك في في حصد بطولتين الدوري المصري وبطولة إفريقيا بعد غيابها عن القلعة البيضاء لمدة سنوات، ويملك الفارس الأبيض في تاريخه 6 القاب، بينما النادي الاهلي 10 ألقاب والتي كانت أخرها أمام نظيرة كايزر تشيفز بنتيجة 3/1.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالثة في ترتيب الدوري المصري، برصيد 22 نقطة من أصل 10 مواجهات خاضها الفريق، بينما يقع النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها المارد الأحمر.

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت المحدد إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.

أسامة نبيه

عقد أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأثنى “نبيه” على على أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر الأخيرة، وأشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق والإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.