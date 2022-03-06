بالحجاب.. زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة يشعل السوشيال ميديا

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فاجئت البلوجر سارة صبري حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة متابعيها بنشرها لقطات من حفل زفافها الذي احتفلت به أمس السبت، وتألقت بفستان كان حديث السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

احتفلت سارة حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحفل زفافها أمس السبت واعتمدت إطلالة مميزة وأنيقة تتناسب مع الحجاب، وأشاد الكثيرين من متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها، وشاركت البلوجر سارة صبري متابعيها بنشرها مجموعة صور من جلسة تصوير حفل زفافها على زوجها الذي يدعى مروان.

وعلقت على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "تزوجت من أعز أًصدقائي"، وكانت سارة صبري حفيدة الفنان الكبير قد أعلنت عن حفل زفافها قبل أيام من خلال صفحتها الرسمية ونشرت صورة لها مع خطيبها وكتبت تعليقًا: "5 سنوات سويًا اليوم وأتزوج منه في 5 أيام".

البلوجر سارة صبري

جدير بالذكر أن خطوبة سارة صبري أقيمت في أكتوبر عام 2020 وسط أجواء عائلية وشاركت جمهورها ومتابعيها صور من الخطوبة بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "‏الحمد لله حمدًا كثيرًا".

وفي سياق آخر، كانت سارة صبري أثارت ضجة وجدلا كبيرًا من قبل بسبب صورها في أجازتها الصيفية التي قضتها في جامايكا، بالبحر الكاريبي، وظهرت في مجموعة صور لها شاركت بها متابعيها مرتدية مايوه شرعي أو كما يسميه البعض بـ "البوركيني".

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وعلقت على صورها في جامايكا بالبحر الكاريبي وكتبت: "لقد كنت بصدق أحلم بالوجود على الشاطئ اليوم"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

ويشار أن سارة صبري لم تثير الجدل بهذه المرة الوحيدة فقط، حيث ظهرت من قبل في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصورة كبيرة وظهرت به ترقص مع والدها بطريقة شعبية فى أحد الأفراح، ولاقت العديد من التفاعل من خلال خاصية التعليقات عبر انستجرام وفيسبوك.