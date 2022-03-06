غدا.. غلق باب التقدم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق باب التقدم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية، للعام الدراسي المقبل، لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول.

كانت قررت «مؤسسة المدارس الدولية» مد فترة التقديم والتسجيل الإلكتروني لمدة أسبوع، ينتهي غدا الإثنين.

وشملت فرص التقدم للعام الدراسى المقبل المدارس الدولية الحكومية في فروع «العبور - والشروق - وبورسعيد 1 و2 - وطنطا - والمنصورة - وفرع الإسكندرية - ودمياط - وزهراء مدينة نصر - ومصطفى النحاس - والسادس من أكتوبر 1و2 و3 - وفرع العاشر من رمضان - وكفر الشيخ».

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت تجربة المدارس الرسمية الدولية الحكومية عام 2014، حيث بدأ التجربة بمدرستين دوليتين، ثم وصلت حاليا إلى 19 مدرسة، نقدم فى التقرير التالى خريطة توزيع المدارس وشروط التقدم للعام الدراسى المقبل ومميزاتها.

وتشرف على المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادة الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير ومؤسسة المدارس الرسمية.