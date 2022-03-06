القوى العاملة : بدء الدورة التدريبية الثانية بوحدة التدريب المتنقلة بزاوية صقر...

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان سير عملية التدريب بوحدة التدريب المتنقلة في زاوية صقر بأبو المطامير بمحافظة البحيرة ، وذلك فى إطار متابعته الدورية للدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة بمحافظات الجمهورية المقدمة مجاناً من الوزارة للشباب من الجنسين لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات .

وقال وزير القوي العاملة : إنه تم نقل الوحدة الثانية لحاجة قرى محافظة البحيرة لها في إطار المبادرة الرئاسية، وسوف يتم نقل الوحدتين كل 3 أشهر من لقري أخرى، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة؛ بهدف الوصول لكل الشباب بالمحافظة بمحل إقامتهم، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته .. قال عثمان عبد الرسول مدير المديرية، إن الوحدة بدأت الدورة الثانية من التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة ، لتأهيل المتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة لخفض معدلات البطالة.

وأضاف عبد الرسول أن الوحدة تشهد نجاحاً مستمراً فى كل قرية من القرى التي تنتقل إليها ، وهناك إقبال شديد من الشباب على التدريب فى المهن المتوفرة فيها وخاصة بين الفتيات من القري والنجوع التى تنتقل بينها .