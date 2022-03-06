لجنة البحث العلمي بالقومي للمرأة تشارك فى ورشة عمل بعنوان ”دور المرأة...

شاركت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة في ورشة عمل بعنوان " دور المرأة في الجمهورية الجديدة" ، والتى نظمتها كلية الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبحضور الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية ، و الدكتورة نادية زخارى عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وعدد من عضوات اللجنة.

حيث ألقت الدكتورة نادية زخاري محاضرة بعنوان " دور المرأة المصرية في العلوم والتكنولوجيا " ، استعرضت خلالها جهود وانجازات المرأة المصرية فى مجال العلوم والتكنولوجيا.

والقت الدكتورة دينا شكري أستاذة الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو لجنة البحث العلمي بالمجلس محاضرة بعنوان " دور المرأة عماد الأسرة ورسول السلام في المجتمع " .

واستعرضت الدكتورة سوزان خليف عضوة اللجنة البحث العلمي ورئيسة المعهد القومي لعلوم البحار السابق دور المرأة فى حماية البيئة و كيفية التخلص من الملوثات البلاستيكية .