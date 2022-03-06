مايا مرسي تستقبل عدد من طالبات كلية إدارة الاعمال بالجامعه البريطانية في...

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عدد من طالبات كلية إدارة الاعمال بالجامعه البريطانية في مصر للتعرف علي جهود المجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة المصرية.

حيث رحبت الدكتورة مايا مرسي بالطالبات بمقر المجلس ، وقدمت عرض تقديمي تضمن التعريف بتشكيل المجلس وانشطته وبرامجه ، و التي تستهدف تمكين المراة في جميع المجالات ، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس واقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة .

كما اوضحت رئيسة المجلس جهود مصر خلال جائحة كورونا، وأكدت أن مصر كانت أول دولة في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال جائحة كوفيد-19، وأول دولة على مستوى العالم تصدر آلية لرصد الإجراءات التى تتخذها الدولة مستجيبةً لاحتياجات المرأة.

وفى مجال حماية المرأة من جميع أشكال العنف أشارت رئيسة المجلس إلى أن مصرُ تعد أولَ دولةٍ عربيةٍ تطلقُ مسح «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة ، كما تبنت مؤخرًا مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحمايةِ من العنف ضد المرأة ، وتم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة ، وميثاق أخلاقي لتعزيزِ بيئة عمل آمنة للمرأة ، وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات و وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية ، وهناك مكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة ، ويضم مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة شبكة داعمين قانونيين ويقدم خدمات دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية ، وتم أيضًا توفير خطوط للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنف بأشكاله في المجلس القومي للمرأة ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة والأمانة العامة للصحة النفسية ومكتب النائب العام ، كما تم اختيار مصر ضمن أول عشر دول في منطقة الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد علي أهمية دور القيادات النسائية في تقديم الدعم والمساندة للسيدات تحت قيادتهن ، و العمل على تذليل العقبات التي تواجههن ومساعدتهن علي النجاح في مجال عملهن.