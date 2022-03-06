/683391/تعرف-على-سبب-وفاة-إياد-داود-نجم-شبابيك-لن-تصدقه

رحل عن عالمنا في الساعات الأخيرة من يوم السبت الموافق 5 من شهر مارس، أحد زهرة شباب برنامج «شبابيك»، وهو المذيع الشاب إياد داود عن عمر ناهز 39 عاما.

دوت الخليج يرصد سبب وفاة المذيع إياد داود نجم برنامج شبابيك

فزع عدد كبير من نجوم الوسط الفني وجمهور الفنان لوفاة إياد داود شابا، وتسائل الكثر عن سبب وفاته، خاصة وأن صديقه الفنان عمرو سمير توفى أيضا وهو بعمر الشباب في سن 32 عاما، ما يجعل الشكوك تراود البعض حول سبب وفاتهم في عمر صغير.

سبب وفاة الفنان إياد داود

ويرجع سبب وفاة إياد دواد إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي دخل في صراع معه لما يقرب من 5 أشهر، ولكن نجح فيروس كورونا في مداهمة داود مما أسفر عن وفاته في مساء أمس السبت.

تشييع جثمان الراحل إياد داود

الجدير بالذكر أنه تقام صلاة جنازة إياد دواد اليوم الأحد بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود الواقع في منطقة المهندسين.

وفاة إياد دواد بعد وفاة صديقة عمرو سمير

وكان قد توفى صديق إياد داود، عمرو سعيد هو أيضا في عمر الشباب في يوليو 2017، بشكل مفاجئ على سريره بغرفته في أحد الفنادق، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة لممارسته للرياضة في صالة للألعاب الرياضية دون تناول أي أطعمة غذائية أو مشروبات سكرية، أما عن تفاصيل وفاة إياد دواد فلم يصرح بأي تفاصيل خاصة بها، وكان عمر عمرو سمير لم يتخطى 33 عام.

معلومات عن الراحل إياد دواد

إياد داود هو شقيق الكاتب خالد داود وتخرج إياد من الجامعة الأمريكية، ودرس إياد التمثيل المسرحي، وأشتهر إياد ببرنامج «شبابيك» الذي قدمه مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة قناة دريم، وقدم إياد خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأعمال المسرحية، التي وصلت إلى حوالي 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية التي كان أبرزها: الداعية، والثمن، وفض اشتباك، وكان آخر أعماله التليفزيونية قبل رحيله، مسلسل «شديد الخطورة» والذي تم عرضه على منصة «شاهد» العام الماضي، وكان من بطولة أحمد العوضي.