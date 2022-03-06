/683389/برسائل-مؤثرة-ماذا-قال-نجوم-الفن-عن-إياد-داود-بعد-رحيله

صُدم الوسط الفني مساء أمس السبت بوفاة المذيع الشاب إياد داود، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 40 عاما، وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الراحل.

دوت الخليج يكشف رسائل نجوم الفن لـ إياد داود

وفاة إياد داود

ومن جانبه حرص الفنان أحمد فلوكس على نعي الإعلامي الراحل إياد داود، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق على صورة له قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، توفي إلى رحمة لله تعالي الفنان اياد داود صلاه الجنازه غدا ٦/٣/٢٠٢٢".

وأضاف: "بعد صلاه الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.. والله العظيم قربت .... قربوا من ربنا و تثبتوا بدينكم لأن كل العلامات بقت واضحة وضوح الشمس”.

نعي الفنانين لـ إياد داود

أما الفنان حسام داغر فنشر صورة لـ إياد داود عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق على الصورة قائلًا: "إياد.. صاحبي وابني وأخويا في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك وعلمك شفيعك يوم القيامة يا طيب يا محترم يا أبو الأصول..مع السلامة يا إياد".

بينما كتب عنه المخرج محمد العدل: "إياد داود الممثل و المذيع في ذمة الله مثل معايا في مسلسل الداعية و كان شخص طيب و محترم الله يرحمه .. ادعوله من فضلكم".

ومن جانبه خالد داود شقيق المذيع الراحل إياد داود كان قد كشف موعد ومكان صلاة الجنازة وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي أخي الحبيب إياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع يرحمه الله رحمة واسعة رحمتك يا رب”.

وتابع قائلًا: "صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدا الاحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين ٧ مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب . لا حول ولا قوة الا بالله".

وجاءت وفاة إياد داود تعيد للأذهان مرة أخرى وفاة زميله المذيع والفنان الشاب عمرو سمير الذي رحل عن عالمنا يوم 5 يوليو عام ٢٠١٧ حيث كانا معا في برنامج "شبابيك" وكان بوابتهما للشهرة والفن.

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يذكر أن إياد كان مذيع وممثل ولد عام 1983 في القاهرة وتخرج في الجامعة الامريكية، حيث كان يدرس مسرح قسم تمثيل و إعلام قسم إذاعة و تلفزيون.

وكان قد شارك داود في 15 عرض مسرحي جامعي، وعمل مدرب تمثيل لثلاث سنوات، ثم مقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012، وبعدها انضم للتمثيل من خلال "فض اشتباك" ضمن الموسم الرمضاني 2013، ومن ضمن الأعمال التليفزيونية التي شارك بها "الثمن"، و"الداعية"، وآخر أعماله كانت "شديد الخطورة".