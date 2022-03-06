القوى العاملة: تعيين 33 شاباً وإستخراج 780 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بكفر الشيخ

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أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 33 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.
دوت الخليج
ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 754 شاباً.
تعيين 33 شاباً وإستخراج 780 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بكفر الشيخ
وقال سعفان، إن المديرية قامت باستخراج 780 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 15 عامل بمبلغ 41 ألف جنيه .
وتلقى وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر فبراير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 267 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 149 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 149 منشأة انتهت بتحرير 42 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 18 لجنة تراخيص ومنح 16 رخصة .
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.
القوى العاملة : تعيين 171 شاباً 31 قادرون باختلاف بمطروح
وكان قد أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أمس، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 171 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 31 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 257 طالب عمل .
وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية-فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 85 منشأة ، و13 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 20 محضراً سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد ندوتي توعية .
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