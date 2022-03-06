/683386/ب-12-مليون-مشاهدة-أغنية-البخت-لويجز-تواصل-تصدر-الترند

تواصل أغنية «البخت»، لمطرب الراب الشهير ويجز، تحقيق نجاحات ساحقة، سواء من خلال تحقيق نسب مشاهدات عريمة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أو من خلال ردود الفعل الإيجابية والارشادات المختلفة التي تلقتها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد نجاحات أغنية البخت التي حققتها لمطرب الراب ويجز وصلت مشاهدة أغنية البخت عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلى 12 مليون مشاهدة، لتواصل بذلك الرقم تصدر تريند يوتيوب، كمان أنها لازلت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الحالة، إذ يقوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع من الأغنية والتعليق عليها بمجموعة تعليقات إيجابية وهو ما يعد ترويج ونجاح للعمل في حد ذاته. كلمات أغنية البخت للمطرب ويجز عيني منها بشكل جدي وتقيله مش تقلانة اتبخر سحری ومش باجي على بالها ومفكرتشي انا بالى فيها بابا بالی مش ملکی بلعب البخت سالتها ورفضتنی استغربتها امال فين هيبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي یاخی كنت ع الثبات وهزتني واللي فات ده كان سحري مش باجي على بالها أن جت سيرتي انا بالی معاها مش ملکی قالت كلام قبل ماتشوفتی انا عارفنی صعب ومش مفهوم کلامی دبش أو مش موزون أو بتحب حد والبال مشغول مشوفتهاش ولا حد يلومني ملاك برئ ولا انا مخدوع هي توتر ولا انا مهزوز طب اذاها حد والكل مرفوض ولا ايه القصه حبيبي فيدني واللي اذوك ياما حبيبي سيبنى اخلى الجاى ورود وشموع يتغنالها وبصوت مسموع ولا ايه القصة حبيبي فيدني اللي اذوك ياما حبيبي سيبني انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع سحرتني ولا سحرتلی وعيون مش محتاجه تسحرلی ومش عايزة تجیبنی پس چاہتنی وانا بتصعب عليا حالي وانا بكتبلك كلام معسول بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط دانا اضيع عمري ياعمري واحبك حب مش مشروط لا تلاقى عندی وعود كدابه وكبرت على ولاشئ مضمون کلامی على قد اللي معايا وفي الحب مستناش مردود براحه على قلبي المكسو اللي مشكلته أنه فيك مسحول مين اختار اللى عينيك عملوه وده مش زنبي انا صحيت محطوط ونسيتني وفي قصتي حبستنی والله ووقعت بفكر فيك كثير بالي عليك مشغول ولا إيه القصة فیدنی حبيبي اللي اذوك ياما حبيبي سيبني اخلى الجاى ورود وشموع يتغائلها وبصوت مسموع ولا ايه القصة حبيبي فيدني اللي اذوك ياما حبيبي سيبنى انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش أسيبك موجوع أنباء عن ارتباط ويجز بهدى المفتي الجدير بالذكر أنه، رغم نجاح أغنية البخت، إلا أنها تسبب في أزمة لمطرب الراب ويجز، بعد ان انتشرت أنباء تفيد بأن ويجز قدم تلك الأغنية لصديقته «هدى المفتي»، والتي بدأت في الظهور معه في الفترة الأخيرة خاصة بعد فيلمها الجديد «بيمبو»، ولكن لم يعطي الثنائى بألا لكل هذه الشائعات وتناولوها بسخرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب 12 مليون مشاهدة.. أغنية البخت لويجز تواصل تصدر الترند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.