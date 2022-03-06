/683385/بحضور-السفيرة-مشيرة-خطاب-حقوق-إنسان-النواب-تناقش-التقرير-السنوي-للمجلس-القومي-لحقوق-الإنسان

تلتقي لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، مع المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، ذلك لعرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد بعد اقرار تشكيلة من قبل رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي.

دوت الخليج

حقوق إنسان النواب تناقش التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

يعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة سامح سيف الليزل بمبني الري.

قانون سلامة السفن

هذا وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم االأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

وتضمن مشروع القانون، عدة أهداف مشروع القانون تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية، إضافة إلى الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن.

أهداف قانون سلامة السفن

1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.

3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.