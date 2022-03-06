الليلة.. عرض مسلسل منورة بأهلها على شاهد

تستعد منصة شاهد الالكترونية، لاستقبال مسلسل «منورة بأهلها»، الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن وذلك في مساء اليوم الأحد الموافق 6 من شهر مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد عرض اولى حلقات مسلسل منورة بأهلها على شاهد

وكان من المقرر عرض المسلسل منذ ما يقرب من شهر، ولكن بسبب وقوع مشكلة بين الفنان باسم سمرة، والمستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قامت شاهد بحذف جميع الاعلانات الدعائية للمسلسل من منصتها، قبل 18 فقط من عضه عليها.

المنشور المتسبب في تأجيل عرض مسلسل منورة بأهالها

و تى المنشور المتسبب في وقف عرض مسلسل منورة بأهالها والذي تم نشره على الصفحة الرسمية للفنان باسم سمرة، على النحو الآتي: « بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه، ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر».

ولكن خرج سمرة ليعتذر من تركي آل الشيخ رسميا، على الهواء من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما يحدث في مصر»، فقال: رد فعلي في القضية المثارة بشأن محمد صبحي كان غير لبق وأعتذر عنه ومن المستحيل أهاجم معالي المستشار تركي آل الشيخ، لأن ما فعله المستشار تركي آل الشيخ في المملكة السعودية شيء نفخر به ولم نكن نحلم به.

وتابع: تركي آل الشيخ أفاد الوطن العربي كله، مقدرش أهاجمه وله كل الاحترام، وبعتذرله عن اللي حصل وعن تأخري في التوضيح، وأنا بعيد شوية عن التواصل الاجتماعي ومش شاطر فيها وابن أختي هو اللي بيدير لي الصفحة، وبأكد أن علاقة الفنانين المصريين بالسعوديين وطيدة واحنا وطن واحد.

عودة عرض مسلسل منورة بأهلها على شاهد

وبعد اعتذار باسم سمرة، وتراجعه عن تصريحاته ضد تركي آل الشيخ، أعلن محمد أمين راضي الموعد الجديد لعرض المسلسل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا: مفيش حد بيتقتل مرتين في ليلة واحدة، وتبقى قضية قتل عادية، مسلسل منورة بأهلها يوم 6 مارس، إن شاء الله.