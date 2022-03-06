/683381/تاريخ-مواجهات-مانشستر-يونايتد-ضد-مان-سيتي

يحل فريق مانشستر يونايتد ، ضد نظيرة ومان سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقان من قبل في 161 مباراة استطاع يونايتد الفوز في 64 مواجهة، وحقق السيتي الانتصار في 49 مباراة، فيما حل التعادل بينهما في 48 مواجهة.

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من لدوري الإنجليزي الممتاز

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بهجوم كبير، من خلال عدة هجمات خطيرة، ولكن تألق حارس واتفورد بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

بينما حاول لاعبي واتفورد تنظيم هجمات مرتدة شكلوا منها بعض الخطورة على دفاعات مانشستر يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة هاجم المانيو بقوة وأضاعوا فرصة التقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 47 في المركز الرابع، بينما جاء واتفورد بالمركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد

دي خيا، وان بيساكا، فاران، لينديلوف، أليكس تيليس، فريد، ماتيتش، بوجبا، فرنانديز، إيلانجا، رونالدو.

تشكيل واتفورد لمواجهة مانشستر يونايتد

فوستر، نجاكيا، لوزا، كاثكارت، سمير، سيسوكو، كيلفيرلي، كينج، كامارا، سار، دينيس.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على يفة برايتون.