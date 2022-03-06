القوى العاملة : تسليم تعويض وثيقة التأمين التكافلي وطرف صناعي لعامل غير...

أناب وزير القوى العاملة محمد سعفان ، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بتسليم تعويض وثيقة التأمين التكافلي عن حالة العجز الجزئي لعامل من العمالة غير المنتظمة أصيب في أثناء عمله بشركة سيرفيس للخدمات بالمحافظة ، فضلاً عن سرعة تسليم العامل طرف صناعي (تعويضي) فى إطار الرعاية الإجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة ومديرياتها لتلك الفئة ضمن مبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظات .

وقال الوزير : إن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً ، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

ومن جانبه أوضح السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، أنه بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان تم تسليم العامل محسب محمد عبد الغنى محسب من العمالة غير المنتظمة بشركة سيرفيس للخدمات ، تعويض وثيقة التأمين التكافلي وطرف صناعي ، والذي تعرض لحادث أثناء تأدية عمله أدي إلى بتر فى الذراع الأيمن ، وعلى الفور قامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على اللجنة الاستشارية بالمديرية والوزارة والتي وافقت على توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم له .

وأكد مدير المديرية الدور الذى تقوم به الوزارة والمديريات لتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات ، والذي يأتي ضمن إطار خطة شاملة للوزارة لتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية وتأمينية لتلك الفئة من كافة المخاطر، وتوفير الحماية اللازمة لأسرهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .