تعويض وطرف صناعى لعامل فقد ذراعه فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بتسليم تعويض وثيقة التأمين التكافلى عن حالة العجز الجزئى لعامل من العمالة غير المنتظمة أصيب فى أثناء عمله بشركة سيرفيس للخدمات بالمحافظة، فضلاً عن سرعة تسليم العامل طرف صناعى (تعويضى) فى إطار الرعاية الاجتماعية والصحية التى تقدمها الوزارة لتلك الفئة ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وقال الوزير: إن الفكرة الرئيسية التى بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هى حماية هؤلاء من المخاطر التى يواجهونها فى محيط عملهم يومياً، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم فى حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا إلى الرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.

ومن جانبه، أوضح السيد السنجابى، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أنه بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان تم تسليم العامل محسب محمد عبد الغنى محسب من العمالة غير المنتظمة بشركة سيرفيس للخدمات، تعويض وثيقة التأمين التكافلى وطرف صناعى، والذى تعرض لحادث أثناء تأدية عمله أدى إلى بتر فى الذراع اليمنى، واتخذت المديرية على الفور الإجراءات القانونية وعرضه على اللجنة الاستشارية بالمديرية والوزارة والتى وافقت على توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم له.

وأكد مدير المديرية الدور الذى تقوم به الوزارة والمديريات لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة فى مختلف القطاعات، والذى يأتى ضمن إطار خطة شاملة للوزارة لتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية وتأمينية لتلك الفئة من كل المخاطر، وتوفير الحماية اللازمة لأسرهم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".