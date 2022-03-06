جدة - نرمين السيد - تستمر مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بإجراء المقابلات، لليوم الرابع على التوالى، للمتقدمين على 55 وظيفة مسؤول تأمين ومسؤول تأمين أول بشركة مصر لتأمينات الحياة، من مركزى الخارجة وباريس.





وقال أحمد طليب مدير المديرية: إن المقابلات ما زالت مستمرة للمتقدمين على نفس الوظائف فى مركزى بلاط والداخلة والفرافرة، مشيرا إلى أن هذه المقابلات تأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بتوفير وظائف لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتسهم فى إكسابهم العديد من الخبرات. وأشار إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص للشباب من الجنسين برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعى وطبى بمستشفيات خاصة وحكومية، وحوافز إنتاج. وأضاف مدير المديرية أن لجنة الاختبار والتقييم تتكون من ممثلى مديرية القوى العاملة، وأعضاء اللجنة من شركة مصر لتأمينات الحياة، تحت رعاية محمد سالمان الزمالوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: استمرار قبول الطلبات على 55 وظيفة بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.