الصحف الكويتية: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، تجليس القاضيات على منصة القضاء فى مجلس الدولة لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى وأن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ففى صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان "5 مارس عيد جديد.. والمرأة تعيش أزهى عصورها فى عهد السيسى" قالت الصحيفة إن مصر شهدت حدثا تاريخيا هو الأول من نوعه على مدار تاريخها، حيث بدأت إدارة مجلس الدولة، فى تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضى فى مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفى ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائى.

وفى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "قاضية تجلس على منصة القضاء الإدارى لأول مرة فى مصر" قالت الصحيفة جلست أمس القاضية رضوى حلمى أحمد على منصة المحكمة الادارية المصرية لأول مرة فى تاريخها.

ويأتى جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصرى الذى أسس فى العام 1946، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكتوبر بتعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة.

وفى صحيفة الجريدة وتحت عنوان "قاضية على منصة القضاء الإدارى لأول مرة فى مصر" قالت الصحيفة أن مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اعتبرت «الخامس من مارس أصبح يوما تاريخيا جديدا فى حياة المرأة المصرية» كما وجهت التحية إلى روح أستاذة القانون الراحلة عائشة راتب «التى ناضلت لوصول المرأة المصرية إلى منصة القضاء منذ خمسينيات القرن الماضى».