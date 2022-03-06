بدء الدورة التدريبية الثانية بوحدة التدريب المتنقلة بزاوية صقر بالبحيرة

وقال وزير القوى العاملة إنه تم نقل الوحدة الثانية لحاجة قرى محافظة البحيرة لها فى إطار المبادرة الرئاسية، وسوف يتم نقل الوحدتين كل 3 أشهر لقرى أخرى، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها وزارة القوى العاملة؛ بهدف الوصول لكل الشباب بالمحافظة بمحل إقامتهم، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
من جهته قال عثمان عبد الرسول مدير المديرية، إن الوحدة بدأت الدورة الثانية من التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة، لتأهيل المتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهنى ووضع النظم التى تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التى تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة لخفض معدلات البطالة.
وأضاف عبد الرسول أن الوحدة تشهد نجاحاً مستمراً فى كل قرية من القرى التى تنتقل إليها، وهناك إقبال شديد من الشباب على التدريب فى المهن المتوفرة فيها وخاصة بين الفتيات من القرى والنجوع التى تنتقل بينها.
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