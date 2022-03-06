عبد العاطى: دول عدة طلبت الاستفادة من تجربة مصر فى الرى

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن العلاقات بين البلدين تشهد زخما وتطورا كبيرا فى مجال إدارة الموارد المائية، وبصفة خاصة لنقل الخبرات فى مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجارى المائية ورفع القدرات.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس مهدى رشيد الحمدانى، وزير الموارد المائية العراقى، خلال زيارة سريعة للعراق، وبحثا خلالها التقدم المحرز فى التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسبل تعزيزه خلال الفترة المقبلة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية فى مجال إدارة المياه.

وذكر بيان لوزارة الرى اليوم، الأحد، أن الدكتور عبد العاطى أكد أن مشاركته للمرة الثانية فى "مؤتمر بغداد الدولى الثانى للمياه" تأتى تعبيرا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خصوصا فى ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية.

وأضاف أن عددا من الدول الشقيقة والصديقة تبدى اهتمامها للاستفادة من التجربة المصرية فى مجال إدارة الموارد المائية.

كما شارك الدكتور عبدالعاطى فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الثانى للمياه، والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان "المياه والتغيرات المناخية"، وألقى كلمة فى الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة تحت عنوان "سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية.. التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية فى ظل التغير المناخى" استعرض خلالها التجربة المصرية فى إدارة المياه.

وفى كلمته بالجلسة، أشار وزير الرى إلى ما تمثله قضية التغيرات المناخية من أولوية لدى دول العالم فى الوقت الحالى، الأمر الذى يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم، مؤكدا ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التى تهدد قطاع المياه مثل التسبب فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، مما يؤدى لتدهور نوعيتها، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة، وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم.

وأشار إلى عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بإفريقيا.

وأكد أن مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، الأمر الذى استلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية، حيث قامت مصر بوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

واستعرض الوزير تجربة مصر الناجحة فى إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتوسع فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه، بالإضافة لمجهودات الوزارة فى مجال التطوير التشريعى من خلال إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.

وفى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الثانى للمياه، أكد جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ ضرورة تعاون دول المنبع بعدم تأثير مشروعات السدود على الاحتياجات المائية لدول المصب.

من جهتها، أشادت كورين فلايشر المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبرنامج الغذاء العالمى بالتجربة المصرية الناجحة فى مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الرى الحديث فى مصر، مشيرة إلى انعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة فى مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح.