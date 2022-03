رعاية نيوز.. شهادة دولية بتطوير ملف الصحة فى مصر

جدة - نرمين السيد - واستهلت النشرة، بانعقاد الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (48)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل للهيئة ووضع الخطط المستقبلية لضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية، واستدامة إدارة وتشغيل المنشآت الصحية بمعايير عالمية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، على إتاحة التأمين ضد مخاطر أخطاء المهنة لكل الأطباء العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، كما ثمَّن إعلان منظمة الصحة العالمية اختيار مصر ضمن 6 دول لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بتقنية الحامض الريبوزى الرسولى (mRNA)، والذى يعد بمثابة شهادة دولية تعكس ثقة المنظمة والمجتمع الدولى فى اهتمام القيادة السياسية بمصر بتطوير ملف الصحة، وأخيرًا استعرض المجلس نتائج أعمال اللجنة المختصة ببحث تأسيس شركة قابضة تابعة لهيئة الرعاية الصحية تحت مسمى (رعاية مصر).

وتابعت النشرة، بإعلان هيئة الرعاية الصحية مشاركتها بالمعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول "Africa Health Excon"، الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، بعنوان (Your Gate to Innovation and Trade)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل.

وصرح الدكتور أحمد السبكى، بأن تنظيم هيئة الشراء الموحد المعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول يعلن عن الريادة المصرية فى مجال التكنولوجيا الصحية وتقنيات تجهيز المستشفيات، مثمنًا دور هيئة الشراء الموحد فى توفير احتياجات المنشآت الصحية بمعايير تكنولوجية عالمية، ومؤكدًا الدور الذى ستلعبه هيئة الشراء الموحد بالمستقبل فى الريادة الإفريقية بمجالات التكنولوجيا الصحية والإمدادات الطبية.

وتضمنت النشرة، أن هيئة الرعاية الصحية تبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (546) لسنة 2022، الخاص بنقل تبعية عدد من المنشآت الصحية والعاملين بها بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظتين.

وتطرقت، إلى نجاح تسجيل 3 منشآت صحية تابعة للهيئة، مركزى طب أسرة "المستقبل، الواصفية"، ووحدة طب أسرة "الروضة" بمحافظة الإسماعيلية طبقًا لمعايير التسجيل والجودة القومية المعترف بها دوليًا من جمعية الرعاية الصحية الإسكوا العالمية.

وتناولت، إطلاق هيئة الرعاية الصحية برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، شملت إطلاق برنامج تدريبى متقدم لأطباء الفم والأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، إضافة إلى استمرار البرنامج التدريبى على الإنعاش القلبى الرئوى لمقدمى الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

ولفتت، إلى إطلاق قسم القلب بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد مبادرة (التبرع بالدم حياة)، بهدف تشجيع مقدمى الخدمة الطبية والشباب على التبرع بالدم، للمساهمة فى إنقاذ حياة المرضى من الأطفال وكبار السن.

وتابعت، بإعلان هيئة الرعاية الصحية نجاح عمليتين تركيب منظم دائم بالقلب ثنائى الشرفات لعلاج حالتين من المرضى بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك نجاح إجراء أكثر من 10 آلاف جلسة غسيل كُلوى للأطفال بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد.

واختتمت النشرة، بإعلان هيئة الرعاية الصحية نجاح عمليتين استئصال للغضروف العنقى وتثبيت الفقرات القطنية بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، إضافة إلى نجاح أول عملية إصلاح تيبس بمفصل الفكين لطفل في التاسعة من عمره بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر، ونجاح أول عملية علاج انسداد وضيق الشرايين التاجية باستخدام الشنيور الطبى Rotablator لمريض بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر، وكذلك نجاح قسم الطوارئ بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر فى إنقاذ حياة مُسن يبلغ من العمر 70 عامًا بعد توقف مفاجئ بعضلة القلب.

تجدر الإشارة إلى أن (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية تصدر بشكل دورى أسبوعيًا عن المركز الإعلامى للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية المتعلقة بالمواطن المصرى وكيفية الانتفاع بها.

إضافة إلى أنها تسهم فى عملية دحض الشائعات حال ظهورها، والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن وسلامته.