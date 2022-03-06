توجيهات الرئيس بتجهيز شرم الشيخ لاستضافة COP27 يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "تجهيزات على أعلى مستوى لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ .. الرئيس: تعزيز الجهود لإخراج الحدث العالمى على نحو يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى لاستضافة القمة العالمية للمناخ «COP27» فى شهر نوفمبر المقبل، ومواصلة الجهات المعنية المختلفة تعزيز جهودها لاستضافة وإخراج الحدث العالمى على نحو يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، سواء على مستوى التنظيم والاستضافة، أو على مستوى الشق الفنى والموضوعى، أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعى والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة مصر لقمة المناخ «COP27».

وعرضت اللجنة أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة والنتائج المرجوة منها، والتنسيق الجارى فى هذا الإطار مع الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية، والمتمثلة فى الانتقال بأعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ فى أهم محفل متخصص للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة.

كما تم عرض مستجدات التنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة بشأن الإجراءات والتفاصيل اللوجيستية والتنظيمية لتوفير مختلف الخدمات للمشاركين، لاسيما من حيث التنقل والإقامة والاتصالات والخدمات الصحية، فضلا عن استغلال المؤتمر للترويج السياحى والاقتصادى لمصر، بالإضافة إلى استعراض الشق الفنى الخاص بالتعامل مع الشركاء الدوليين وحشد التمويل، إلى جانب الشق المالى والتصور المبدئى للموازنة، وجهود إعداد وتدريب الكوادر البشرية لإدارة المؤتمر، فضلا عن الاستعداد الجارى بمدينة شرم الشيخ، لاسيما فى الجوانب الأمنية من خلال شبكة الطوارئ الموحدة، وجهود رفع كفاءة الخدمات الأساسية، وتحديد الهوية البصرية الموحدة، لتكون شرم الشيخ مرآة لمصر أمام العالم.

شارك فى الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد منار وزير الطيران المدنى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "حدث تاريخى المرأة على منصة مجلس الدولة".

أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أنه لأول مرة منذ 75 عاما تجلس المرأة قاضية على منصة مجلس الدولة، وتكون شريكة للقضاة فى تحقيق العدالة الإدارية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الدولة الجلسة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بعد تنصيب المرأة قاضية على المنصة، لأول مرة فى التاريخ، والذى يعتبر الحدث الأبرز والأهم.. ورحب رئيس مجلس الدولة بالقاضية رضوى مفوضة الدولة، قائلًا إنها تجلس على المنصة بصحبة زملائها فى جميع المحافظات، لتترأس جلسات التحضير للدعوى وتهيئتها من حيث مدى مطابقتها للقانون.

وظهرت قاضية فى الدائرة العاشرة لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على المنصة، وهى قاضية من المعينات الجديدات، وتعتبر المرة الأولى فى التاريخ، منذ إنشاء مجلس الدولة، وخرجت القاضية لأول مرة لتحضير الجلسات لوجودها فى الدائرة كمفوض دولة تعمل على تحضير الجلسات.

كما ترأست إحدى القاضيات لأول مرة فى التاريخ الدائرة الثانية مفوضين لدى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وخرجت القاضية لأول مرة تترأس الجلسة فى الدائرة بهيئة مفوضى الدولة، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصا من تفشى المرض، وظهرت القاضية ترتدى الوشاح، فضلا عن الكمامة وأدارت الجلسة.. أما الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، فقد انعقدت بوجود عضوة العمل القضائى، جديدة على المنصة.

وقال رئيس المحكمة، فى مستهل الجلسة، فى ظل حضور وسائل الإعلام المختلفة، يبدأ عمل اليوم بحدث تاريخى مهم وهو جلوس قاضية عضوة بالدائرة، بعد تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بتعيينهن، ويعتبر الحدث الأهم والتاريخى، بعد ثبوت مهاراتهن ونجاحهن فى وكان رئيس مجلس الدولة، قد صرح بأنه تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 446 لسنة ٢٠٢١ فى الثالث من أكتوبر ۲۰۲۱ بتعيين (۹۸) قاضية فى مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "جامع تبحث التكامل الاقتصادى العربى مع منظمة التنمية الصناعية".

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، مع المهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين دور المنظمة فى تعزيز التكامل الصناعى والتعدينى والتجارى بين الدول العربية وكذا دورها فى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد للوفاء باحتياجات الصناعة العربية.

حضر اللقاء الدكتور خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة والدكتور محمد الشريف مدير مكتب التخطيط والمتابعة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.. وقالت الوزيرة إن المنظمة تقوم بدور رئيسى فى تعزيز التنمية الصناعية والتعدينية فى الدول العربية وذلك باعتبارها أحد الكيانات التابعة لجامعة الدول العربية.

أما صحيفة "المصرى اليوم" فقالت تحت عنوان "دعم حكومى للتعليم بالخطة الاستثمارية".

ناقشت الحكومة تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم، للعام المالى ۲۰۲۲- ۲۰۲۳، فيما طالب وزير التعليم، طلاب الثانوية العامة، بالتركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الأسئلة أيا كانت وسيلة الامتحان.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماعها مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أمس، إن الخطة تراعى الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن التعليم يعـد أهـم مـجـالات الاستثمار فى البشر، والمدخل الرئيسى لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال المعرفى، وتعزيز التنافسية الدولية فى مختلف مناحى الحياة.

وتطرقت الوزيرة إلى مشكلة كثافة الـفـصـول والحـاجـة لـزيـادة عددها، فى ظل الزيادة المستمرة فـى أعـداد المـوالـيـد على مستوى المحافظات، مؤكدة أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم الممكنة للحفاظ على الكثافة المناسبة فى الفصول.

من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقى إلى ما تم إنجازه فى تطوير منظومة التعليم خلال الـ5 سنوات السابقة، موضحا أن أكبر مشروع فى التعليم العام هو نظام التعليم الجديد، إذ تم تطوير النظام من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى، وجار العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابـتـدائـى إلـى المرحلة الثانوية، وسيتم الانتهاء من هذا التطوير خلال 3 سنوات. وأكد شوقى أن إدخال التكنولوجيا فى نظام التعليم الثانوى يعتبر أكبر خطوة فى طريق التحول الرقمى، إذ أعدت الوزارة 50 مليون امتحان إلكترونى، وتشمل بنوك الأسئلة 150 ألف سؤال، فضلا عن الشاشات والـكـامـيـرات التى تمت إتاحتها بالمدارس، والثورة الهائلة فى تطوير التعليم الفنى، مشيرا إلى تجربة المدارس اليابانية التى وصل عددها إلى 50 مدرسة، ومن المستهدف زيادتها إلى 500 مدرسة.

إلى ذلك، طـالـب الـوزيـر طلاب الثانوية العامة بالتحضير الجيد على أساس فهم نواتج التعلم، متابعا: «نصيحة لطلاب الثانوية العامة: نرجو التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الأسئلة أيا كانت وسيلة الامـتـحـان، عـن طـريـق فـهـم نـواتج التعلم، ولا يجب الانشغال بأى أمور أخرى».

ونـفـى مـا تـردد بـشـأن إجـراء الامـتـحـانـات بـالـنـظـام الـقـديم مؤكدا أن الشائعات والاستنتاجات والـتـأويـلات مـازالـت فـى كـل شـىء: «لا علاقة للتحضير الجيد بما إذا كان الامتحان ورقيا أم إلكترونيا، ولا علاقة له بالتصحيح بأى شكل من الأشكال».